Суд в Индии признал реки Ганг и Ямуна живыми существами

КИЕВ, 21 мар – РИА Новости Украина. Высокий суд индийского штата Уттаракханд объявил реки Ганг и Ямуна "юридическими лицами или живыми существами", которые обладают правами и обязанностями физических лиц.

Решение было принято накануне судьями Алокой Сингх и Радживом Шармой, которые рассматривали иск жителя Харидвары Мохаммада Салима, добивавшегося решения проблемы захвата прибрежных земель у одного из притоков реки Ганг. Судьи пошли дальше в своем решении, отметив, что священные для индуистов реки находятся в плачевном состоянии.

"Чтобы сохранить и сберечь Ганг и Ямуну, они и все их притоки и русла объявлены юридическими лицами или живыми существами, имеющими статус юридического лица со всеми соответствующими правами и обязанностями физического лица", — цитирует решение суда индийская пресса. Судьи объясняют необходимость такой меры тем, что Ганг и Ямуна "теряют само свое существование", являясь при этом важной частью индийского общества.

"Все индуисты глубоко верят в Ганг и Ямуну, и они коллективно связаны с этими реками. Реки играют центральную роль для половины населения Индии и их здоровья и благополучия. Они обеспечивают физическую и духовную поддержку для нас с незапамятных времен", — добавляют судьи. Суд также выразил разочарования темпами работ по охране реки Ганг и поручил сформировать в течение трех месяцев Управляющий совет реки Ганг, который будет заниматься вопросами ирригации, водоснабжения, гидроэнергетики и навигации.

Как пояснил изданию Economic Times юрист К.Х. Гупта, новый статус рек позволит активнее защищать реки от загрязнения и прочего негативного влияния со стороны людей. "Этим решением суд признал "права пятого порядка", которые не ограничиваются людьми, но распространяются на среду обитания. Решение придаст новое измерение законам, направленным на защиту окружающей среды", — пояснил он. Теперь права рек в суде смогут официально отстаивать глава правительственной программы по очистке реки Ганг, главный секретарь и генеральный прокурор Уттаракханда.

Решение индийского суда появилось спустя всего пять дней после того, как парламент Новой Зеландии принял закон, который признал священную для маори реку Уонгануи юридическим лицом.

Напомним, ранее сообщалось, что к масштабной операции по ликвидации последствий разлива нефти в Ченнае приступила береговая охрана Индии. Там 30 января столкнулись танкер норвежской компании BW LPG и индийское судно.