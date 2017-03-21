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    Родственники жертв терактов 11 сентября подали иск против Саудовской Аравии

    (обновлено: )2010
    В коллективном иске от имени 800 человек на 135 страницах перечисляются имена погибших и пострадавших в результате терактов, а также членов их семей.
    Место взрыва Всемирного Торгового центра в Нью-Йорке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Родственники жертв терактов 11 сентября 2001 года в США подали коллективный иск против Саудовской Аравии, которую они обвиняют в финансировании и иной поддержке террористической группировки "Аль-Каида", свидетельствует текст документа, опубликованный порталом BuzzFeed.

    В коллективном иске от имени 800 человек на 135 страницах перечисляются имена погибших и пострадавших в результате терактов, а также членов их семей. Иск был подан в понедельник в федеральный суд Манхэттена. Истцы добиваются от правительства королевства материального возмещения причиненного ущерба. Размер компенсации не уточняется.

    Согласно тексту иска, некоторые благотворительные и государственные учреждения Саудовской Аравии имели связь с Усамой Бен Ладеном. Саудовское правительство также обвиняют в том, что оно знало о причастности по меньшей мере трех угонщиков самолетов к "Аль-Каиде".

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