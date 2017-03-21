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    Forbes: Трамп за год обеднел на $1 миллиард

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    Год назад состояние Дональда Трампа оценивалось в 4,5 миллиарда долларов, он занимал 336 место в рейтинге самых богатых людей. Сейчас он опустился на 544 строчку рейтинга.
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Состояние президента США миллиардера Дональда Трампа за год уменьшилось на один миллиард долларов – до 3,5 миллиарда, сообщает издание Forbes.

    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP
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    Год назад состояние Трампа оценивалось в 4,5 миллиарда долларов, он занимал 336 место в рейтинге самых богатых людей. Сейчас он опустился на 544 строчку рейтинга.

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    В январе Дональд Трамп заявил, что его бизнес перейдет под руководство двоих сыновей — Дональда-младшего и Эрика. По его словам, сыновья будут руководить компанией "очень профессионально" и не будут ничего обсуждать с ним.

    Зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год, американский лидер также может распоряжаться счетом на личные расходы в 50 тысяч долларов в год, ему доступен фонд оплаты поездок на 100 тысяч долларов и 19 тысяч долларов на развлечения.

    Ранее сообщалось, что в рейтинг самых богатых людей мира вошли 6 граждан Украины. 

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