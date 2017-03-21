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    В мире

    Макрон призвал Францию избежать сближения с РФ

    (обновлено: )3601
    Лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон в ходе дебатов кандидатов на пост президента заявил, что хочет "строить независимость с ответственностью, с настоящей европейской политикой".
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Франции не следует сближаться с Россией, так как она нуждается в независимости и работе с европейскими партнерами, заявил кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон.

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    "У нас с США долгая история. Мы вместе строили мир на планете… Сегодня я хочу предложить больше независимости. Не сближаться с господином Путиным. Я хочу строить независимость с ответственностью, с настоящей европейской политикой", — сказал Макрон.

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    Дебаты кандидатов на пост президента Франции, состоявшиеся за 34 дня до первого тура выборов, транслировались в прямом эфире телеканала TF1.

    Участие в дебатах приняли пятеро кандидатов: лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, экс-премьер Франции Франсуа Фийон, бывший министр экономики Франции, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон, экс-министр образования страны, представитель "Социалистической партии" Бенуа Амон и представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон. Всего в выборах президента во Франции примут участие 11 кандидатов.

    Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

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