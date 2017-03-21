США запретят электронные устройства на борту авиарейсов из десятка стран

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Власти США намерены запретить большинство электронных устройств на борту авиарейсов, прибывающих в США из примерно десятка стран, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома.

По данным агентства, возможный запрет на электронику на борту связан с террористической угрозой.

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Ожидается, что о запрете будет объявлено во вторник.

В то же время отмечается, что сотовые телефоны не попадут под ожидаемый запрет на рейсах в США иностранных авиакомпаний, он коснется лишь крупных устройств.

Ранее сообщалось, что Минюст США подал апелляцию на приостановку иммиграционного указа.