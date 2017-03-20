Директор ФБР: РФ заинтересована в выходе стран из ЕС

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Директор ФБР Джеймс Коми в понедельник выразил уверенность в том, что Россия заинтересована, чтобы примеру Великобритании, объявившей о выходе из Евросоюза, последовали и другие страны.

В ходе слушаний в комитете по разведке палаты представителей конгресса США Коми задали вопрос о том, хочет ли, на его взгляд, Россия того, чтобы больше стран вышло из ЕС.

"Да", — ответил директор ФБР.

Также Коми был задан вопрос о том, была ли РФ заинтересована в победе на выборах в США того "кандидата, который открыто выражал восхищение (президентом России Владимиром) Путиным. "Я бы изменил вопрос и сказал, что Путин любит тех, кто любит его", — ответил директор ФБР.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.