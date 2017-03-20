наверх
20.03.201720:00
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.05
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    В мире

    Директор ФБР: РФ заинтересована в выходе стран из ЕС

    (обновлено: )102
    По мнению директора ФБР Джеймса Коми, Российская Федерация заинтересована в том, чтобы страны покидали Европейский Союз по примеру Великобритании.
    Джеймс Коми
    wikipedia

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Директор ФБР Джеймс Коми в понедельник выразил уверенность в том, что Россия заинтересована, чтобы примеру Великобритании, объявившей о выходе из Евросоюза, последовали и другие страны.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    112 Украина/Youtube/Скриншот
    Корнейчук: Трамп фактически отказался решать вопрос Донбасса

    В ходе слушаний в комитете по разведке палаты представителей конгресса США Коми задали вопрос о том, хочет ли, на его взгляд, Россия того, чтобы больше стран вышло из ЕС.

    "Да", — ответил директор ФБР.

    Также Коми был задан вопрос о том, была ли РФ заинтересована в победе на выборах в США того "кандидата, который открыто выражал восхищение (президентом России Владимиром) Путиным. "Я бы изменил вопрос и сказал, что Путин любит тех, кто любит его", — ответил директор ФБР.

    Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Премьер-министр Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития.
    Взрыв в здании полиции в Ровно
    Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    Трибуну Рады заблокировали силовики
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Активисты "Азова" в Одессе облили краской здание "Проминвестбанка"
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ