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    Два пьяных поляка парализовали работу завода BMW в Мюнхене

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    Коллеги рабочих обнаружили их без сознания и вызвали скорую помощь. В крови одного из них был обнаружен алкоголь, другой, как стало известно в результате экспертизы, употребил амфетамин. Также оба сборщика употребили синтетическую курительную смесь.
    Торгово-выставочный комплекс Мир BMW в Мюнхене
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Автомобильный конвейер на заводе концерна BMW в немецком Мюнхене остановился на 40 минут из-за двух сборщиков из Польши, находившихся на работе в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, что приведет к убыткам, которые могут достичь миллиона евро, сообщает таблоид Bild.

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    Издание отмечает, что коллеги рабочих обнаружили их без сознания и вызвали скорую помощь. В крови одного из них был обнаружен алкоголь, другой, как стало известно в результате экспертизы, употребил амфетамин. Кроме того, оба сборщика употребили синтетическую курительную смесь.

    Как сообщил изданию представитель автоконцерна, убытки в результате вынужденной остановки конвейера равны "сумме с пятью нулями".

    Подобный инцидент произошел впервые в истории BMW. Рабочие, парализовавшие работу завода, являются выходцами из Польши, отмечает Bild.

    Ранее сообщалось, что в США сошел с рельсов поезд, перевозящий со сборочного производства новые автомобили BMW. В результате около 120 кроссоверов, включая модели X3, X4, X5 и X6, были повреждены.

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