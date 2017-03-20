Два пьяных поляка парализовали работу завода BMW в Мюнхене

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Автомобильный конвейер на заводе концерна BMW в немецком Мюнхене остановился на 40 минут из-за двух сборщиков из Польши, находившихся на работе в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, что приведет к убыткам, которые могут достичь миллиона евро, сообщает таблоид Bild.

Издание отмечает, что коллеги рабочих обнаружили их без сознания и вызвали скорую помощь. В крови одного из них был обнаружен алкоголь, другой, как стало известно в результате экспертизы, употребил амфетамин. Кроме того, оба сборщика употребили синтетическую курительную смесь.

Как сообщил изданию представитель автоконцерна, убытки в результате вынужденной остановки конвейера равны "сумме с пятью нулями".

Подобный инцидент произошел впервые в истории BMW. Рабочие, парализовавшие работу завода, являются выходцами из Польши, отмечает Bild.

Ранее сообщалось, что в США сошел с рельсов поезд, перевозящий со сборочного производства новые автомобили BMW. В результате около 120 кроссоверов, включая модели X3, X4, X5 и X6, были повреждены.