Пятилетний внук Трампа сломал ногу на горнолыжном курорте – СМИ

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Пятилетний внук президента США Дональда Трампа Тристан в воскресенье сломал ногу на горнолыжном курорте в городе Аспен (штат Колорадо), сообщает информационный портал TMZ.

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По данным портала, пятилетний Тристан — ребенок старшего сына президента Дональда Трампа-младшего — в эти выходные катался на горных лыжах со своей семьей и семьей тети Иванки Трамп.

Мальчик сломал ногу на горнолыжном склоне и сотрудники Секретной службы США доставили его в больницу.

Ранее сообщалось, что журналистка издания Politico Юлия Йоффе была уволена из-за оскорбительного сообщения в Twitter об избранном президенте США Дональде Трампе и его дочери Иванке