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    Стали известны цветовые варианты Samsung Galaxy S8 и S8 Plus

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    Новинками Samsung Galaxy S8 и S8 Plus стали варианты цветового исполнения устройств. Известно о трех цветовых вариантах: Black Sky, Orchid Grey и Arctic Silver.
    Стали известны цветовые варианты Samsung Galaxy S8 и S8 Plus
    itc.ua

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Фотографии смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8 Plus с вариантами цветовых решений опубликованы в интернете, сообщает ITC.ua.

    Фото размести в сети Эван Блесс, который регулярно предоставляет информацию о еще не выпущенных новинках.

    ​Внешний вид Samsung Galaxy S8 и S8 Plus уже давно не является секретом, однако можно узнать варианты цветового исполнения устройств. Известно о трех цветовых вариантах: Black Sky, Orchid Grey и Arctic Silver.

    Одновременно источник опубликовал данные о цене базовых версий смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8 Plus в Европе, а также данные о стоимости аксессуаров. В Европе базовая версия Samsung Galaxy S8 будет стоить 799 евро, тогда как за старшую модель S8 Plus придется отдать минимум 899 евро.

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    Что касается аксессуаров, док-станция DeX оценивается в 150 евро, новая гарнитура виртуальной реальности GearVR — 129 евро, а за новую панорамную камеру Gear 360 попросят 229 евро.

    Продажи модели Galaxy Note 7 начались в Южной Корее 19 августа. В начале сентября было объявлено об отзыве с мирового рынка 2,5 миллиона таких смартфонов после сообщений об их возгораниях во время подзарядки, в частности, в США, Южной Корее и на Тайване. В США компании мобильной связи AT&T и T-Mobile US прекратили продажи Note 7 из соображений безопасности.

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