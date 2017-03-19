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    В ФРГ опровергли заявления Трампа о долгах Германии перед НАТО

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (113)

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    Как заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, долгов у Германии в НАТО нет. По ее словам, расходы на оборону в размере 2% было бы неправильно связывать исключительно с НАТО.
    Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен
    Associated Press Virginia Mayo

    КИЕВ, 19 мар – РИА Новости Украина. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен опровергла заявления президента США Дональда Трампа, который ранее указал на задолженность Германии перед США и НАТО за обеспечение обороны страны.

    Дональд Трамп
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    "Долгов в НАТО нет. Расходы на оборону в размере 2%, которых мы хотим достичь в середине следующего десятилетия, было бы неправильно связывать исключительно с НАТО", — сказала министр, ее цитирует телеканал N-tv со ссылкой на министерство обороны.

    "То, чего мы все хотим, это справедливое распределение бремени, а для этого нужна современная концепция безопасности… Это включает в себя современный НАТО, но также и Европейский оборонительный союз, и инвестиции в Организацию Объединенных Наций", — добавила Ляйен.

    О том, что Германия задолжала США и НАТО огромные суммы за обеспечение безопасности страны, Трамп написал 18 марта на своей странице в сети микроблогов Twitter на следующий день после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Вашингтоне.

    Ранее Меркель неоднократно заявляла, что Берлин настроен на выполнение обязательств перед НАТО по увеличению оборонных расходов до 2% ВВП к 2024 году.

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