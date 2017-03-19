В Малайзии заявили о новых подозреваемых по делу об убийстве Ким Чен Нама

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В Малайзии полиция установила личности новых подозреваемых по делу о смерти брата лидера КНДР — Ким Чен Нама. Об этом заявил главный инспектор полиции Халид Абу Бакар.

"Я не отрицаю, что есть новые лица, в том числе северокорейцы, которые причастны к этому убийству, мы будем использовать все юридические механизмы, чтобы схватить их", — приводит слова инспектора информационный портал MalaysiaKini.

Полиция не может огласить имена новых подозреваемых, но среди них есть некое "важное лицо", добавил Бакар.

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам — старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына. Малайзийская полиция пока не нашла окончательных подтверждений причины смерти северокорейского гражданина и долгое время не могла установить окончательно его личность.

Власти Малайзии арестовали двух гражданок Индонезии и Вьетнама, пойманных после убийства брата лидера КНДР Ким Чен Нама, им предъявлено обвинение в предумышленном убийстве при соучастии еще четырех человек. Правоохранительные органы также подозревают в причастности к этому нескольких граждан КНДР и выдали ордер на задержание одного дипломата и сотрудника северокорейской авиакомпании Air Koryo. А посол КНДР Кан Чхоль был выдворен из Малайзии.