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    В Малайзии заявили о новых подозреваемых по делу об убийстве Ким Чен Нама

    Тема:

    Убийство брата Ким Чен Ына (31)

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    Как заявил главный инспектор полиции Халид Абу Бакар, правоохранители не могут огласить имена новых подозреваемых, но среди них есть некое "важное лицо".
    Ким Чен Нам
    @takashirokun1

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В Малайзии полиция установила личности новых подозреваемых по делу о смерти брата лидера КНДР — Ким Чен Нама. Об этом заявил главный инспектор полиции Халид Абу Бакар.

    Ким Чен Нам. Архивный кадр
    JUNG Yeon-Je / AFP
    Убийство Ким Чен Нама: был ли "след КНДР" и химическое оружие

    "Я не отрицаю, что есть новые лица, в том числе северокорейцы, которые причастны к этому убийству, мы будем использовать все юридические механизмы, чтобы схватить их", — приводит слова инспектора информационный портал MalaysiaKini.

    Полиция не может огласить имена новых подозреваемых, но среди них есть некое "важное лицо", добавил Бакар.

    Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам — старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына. Малайзийская полиция пока не нашла окончательных подтверждений причины смерти северокорейского гражданина и долгое время не могла установить окончательно его личность.

    Власти Малайзии арестовали двух гражданок Индонезии и Вьетнама, пойманных после убийства брата лидера КНДР Ким Чен Нама, им предъявлено обвинение в предумышленном убийстве при соучастии еще четырех человек. Правоохранительные органы также подозревают в причастности к этому нескольких граждан КНДР и выдали ордер на задержание одного дипломата и сотрудника северокорейской авиакомпании Air Koryo. А посол КНДР Кан Чхоль был выдворен из Малайзии.

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