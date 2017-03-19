Германия ввела повышенный уровень готовности к кибератакам

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Службы противодействия кибератакам Германии были приведены в состояние повышенной готовности, сообщил газете Welt am Sonntag глава федерального ведомства по защите информационной техники (BSI) Арне Шенбом.

"Мы регистрируем ежедневно атаки на правительственные сети. Другие политические институты также являются целью атак", — сказал Шенбом, добавив, что его ведомство находится "в состоянии повышенной готовности", а также консультирует "организаторов федеральных выборов, земель и партий" в свете новых угроз.

Ранее на этой неделе группа хакеров, заявившая о поддержке властей Турции, взломала множество Twitter-аккаунтов, в том числе страницы правозащитной организации Amnesty International, отделения UNICEF в США и Всемирной метеорологической организации. Кибератака коснулась страниц министерства здравоохранения Великобритании, Европарламента, немецкого футбольного клуба Borussia Dortmund, Чикагского университета, региональных отделений компаний Nike, Starbucks, Volkswagen, журнала Forbes и многих других. Сообщения содержали изображения свастики и хэштеги "нацистская Германия" и "нацистские Нидерланды", а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Тайипа Эрдогана. Кроме того, упоминается дата 16 апреля, на которую намечен референдум о конституционной реформе в Турции.

Отношения между Берлином и Анкарой обострились после ареста немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля в Стамбуле. Он подозревается турецкими властями в "участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма". Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Анкары освободить Юджеля и соблюдать свободу СМИ.

Затем власти немецкого города Гаггенау (Баден-Вюртемберг) отменили выступление перед избирателями турецкого происхождения министра юстиции Турции Бекира Боздага в преддверии референдума по пакету изменений в конституцию, расширяющих полномочия президента. Министр покинул страну и отказался от встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом, а президент Турции Тайип Эрдоган сравнил нынешнюю политику Берлина с "действиями нацистов в прошлом", чем вызвал серьезное недовольство в ФРГ.