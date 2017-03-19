Из-за ливней в Эквадоре погибли 15 человек

КИЕВ, 19 мар – РИА Новости Украина. Сильные дожди в Эквадоре унесли жизни 15 человек, сообщил президент страны Рафаэль Корреа.

По его словам, всего стихия затронула порядка 6 тысяч семей, разрушены 123 дома. Наиболее пострадали провинции Манаби, Гуайяс, Напо, Эль-Оро и Лос-Риос.

В соседнем Перу число погибших от мощных наводнений увеличилось до 72 человек, сообщил премьер-министр Фернандо Савала. В пятницу президент Перу Педро Кучински сообщил о срочном выделении 2,5 миллиарда солей (примерно 766 миллионов долларов) на восстановительные работы в связи с обрушившимися на страну сильнейшими наводнениями.

Власти называют последние наводнения одними из самых мощных за последние десятилетия, их причиной стал климатический феномен "Эль-Ниньо" в Тихом океане.