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    В мире

    Из-за ливней в Эквадоре погибли 15 человек

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    Как сообщил президент страны Рафаэль Корреа, всего стихия затронула порядка 6 тысяч семей, разрушены 123 дома. Наиболее пострадали провинции Манаби, Гуайяс, Напо, Эль-Оро и Лос-Риос.
    Наводнение в Эквадоре
    REUTERS Guillermo Granja

    КИЕВ, 19 мар – РИА Новости Украина. Сильные дожди в Эквадоре унесли жизни 15 человек, сообщил президент страны Рафаэль Корреа.

    Последствия масштабного наводнения в Перу
    REUTERS Guadalupe Pardo
    Масштабное наводнение в Перу: более 60 жертв

    По его словам, всего стихия затронула порядка 6 тысяч семей, разрушены 123 дома. Наиболее пострадали провинции Манаби, Гуайяс, Напо, Эль-Оро и Лос-Риос.

    В соседнем Перу число погибших от мощных наводнений увеличилось до 72 человек, сообщил премьер-министр Фернандо Савала. В пятницу президент Перу Педро Кучински сообщил о срочном выделении 2,5 миллиарда солей (примерно 766 миллионов долларов) на восстановительные работы в связи с обрушившимися на страну сильнейшими наводнениями.

    Власти называют последние наводнения одними из самых мощных за последние десятилетия, их причиной стал климатический феномен "Эль-Ниньо" в Тихом океане.

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