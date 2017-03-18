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    В мире

    Минфины G20 согласовали формулировки по торговле в итоговом коммюнике встречи

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    Согласно информации, министры G20 "провели работу по увеличению вклада торговли в экономики" стран-участниц, но не смогли договориться о совместных действиях по борьбе с протекционизмом и изменениями климата.
    G20. Архивное фото
    Foreign Office Blogs (UK)

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле на пресс-конференции после встречи "финансовой двадцатки" заявил, что участники встречи министров финансов и глав центральных банков стран (G20) единогласно согласовали совместное коммюнике по итогам встречи. Как сообщается, пункт по торговле в него был включен.

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Мы говорили достаточно много о торговой политике, мы согласовали формулировки по торговой политике… Мы не хотим нечестной конкуренции. Мы все убеждены, что глобальная торговля может укрепить наши экономики. Торговля может делать вклад в наши экономики", — сказал он.

    Как сообщается в коммюнике, министры G20 на встрече в Баден-Бадене "провели работу по увеличению вклада торговли в экономики" стран-участниц, но не смогли договориться о совместных действиях по борьбе с протекционизмом и изменениями климата, отмечает агентство Рейтер.

    Ранее политический эксперт Павел Карназыцкий заявил, что то, что украинская делегация не попала на саммит G20 — это было "дипломатическое и экономическое поражение Украины как суверенного государства".

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