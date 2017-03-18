За пост президента Франции поборются одиннадцать кандидатов - официально

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В выборах президента Франции примут участие одиннадцать кандидатов, сообщил председатель Конституционного совета страны Лоран Фабиус.

"Одиннадцать кандидатов смогли преодолеть планку в 500 подписей для участия в президентских выборах", — сказал Фабиус на пресс-конференции в субботу, отметив, что в 2007 году борьбу за президентское кресло вели 12 человек, в 2012 году — 10 кандидатов.

Согласно закону, для участия в президентских выборах нужно получить не менее 500 подписей народных избранников разных уровней в свою поддержку. Лишь тот, за кого поручились пять сотен депутатов, мэров, членов региональных советов и прочих политиков, находящихся на выборных должностях, может быть зарегистрирован в качестве официального кандидата на пост президента страны. При этом имена поручителей становятся известны публике.

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По словам главы конституционного совета, в соответствии с жеребьевкой имена кандидатов в списке отныне расположены в следующем порядке: председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, глава "Национального фронта" Марин Ле Пен, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон, представитель "Социалистической партии" Бенуа Амон, кандидат от крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто, лидер "Новой антикапиталистической партии" Филипп Путу, основатель партии "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад, депутат-центрист Жан Ласаль, представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон, лидер "Народно-республиканского союза" Франсуа Аселино и кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон.

Фабиус отметил, подписи поступили в поддержку 61 человека, 27 из них получили более 10 подписей, а всего их было 14,3 тысячи.

В конце минувшего года действующий президент Франции Франсуа Олланд заявил, что не будет баллотироваться на второй срок, понимая, что его выдвижение "может поставить под угрозу единство левых сил".

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.