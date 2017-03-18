Слушания по делу о связях Трампа с РФ пройдут 30 марта

DOMINICK REUTER / AFP

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Комитет по разведке сената США назначил слушания о предполагаемых связях президента Штатов Дональда Трампа с Россией на 30 марта, сообщает Reuters.

Уточняется, что заседание будет открытым. Также стало известно, что на слушания приглашены несколько экспертов.

Ранее сообщалось, что более 60% американцев поддерживают расследование возможных связей президента Дональда Трампа с Россией.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik.