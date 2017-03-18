Секретная служба США просит помощи в расследовании кражи ноутбука агента

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Секретная служба США просит всех, кто обладает какой-либо информацией об украденном ноутбуке своего сотрудника, сообщить об этом.

"Секретная служба просит всех, кто обладает информацией касательного данного преступления, связаться с полицией города Нью-Йорк или с главным управлением Секретной службы США", — говорится в заявлении ведомства.

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Согласно документу, компьютеры Секретной службы обладают многоуровневой системой защиты.

В заявлении также подчеркивается, что служба выпустит дополнительный комментарий, как только соберет необходимые данные.

Ранее телеканал ABC сообщил, что ноутбук, содержащий чертежи Trump Tower, детали уголовного расследования об использовании Хиллари Клинтон личного сервера, а также другую информацию, касающуюся нацбезопасности, был украден из автомобиля агентства Секретной службы США в Нью-Йорке.

Секретная служба США подтвердила информацию о краже ноутбука своего сотрудника. В ведомстве также заявили, что сотрудникам запрещено хранить засекреченную информацию на своих ноутбуках.