Лавров назвал позором для ЕС и НАТО шествие легионеров СС в Риге

КИЕВ, 17 мар – РИА Новости Украине. Марши неонацистов в Латвии – позор для ЕС и НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителями российских некоммерческих организаций международной направленности.

Каждый год 16 марта в Риге проходит шествие бывших участников латышского легиона "Ваффен СС" и их сторонников. В мероприятии, которое вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек.

"Глубоко озабочены попытками в ряде государств Европы закрывать глаза на усиливающиеся неонацистские тенденции, систематические акты вандализма в отношении памятников и захоронений времен Второй мировой войны. На фоне известных причитаний об угрозах для либеральных европейских ценностей, мы наблюдаем так называемое "молчание ягнят" в связи с государственной поддержкой регулярных маршей неонацистов в Латвии. Это позор для Евросоюза и НАТО. Это действие, которое, по сути дела, попустительствует оскорблению памяти миллионов погибших, игнорирует решение Нюрнбергского трибунала, резолюций Генассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма", — сказал Лавров.

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В минувший четверг участники шествия в Риге проследовали от Домского собора до памятника Свободы. Среди них были участники латышского легиона "Ваффен СС", а также депутаты Сейма Латвии. Они держали флаги Латвии. Также среди участников были националисты из Литвы и Эстонии. По данным полиции, в мероприятии приняли участие несколько сотен человек.