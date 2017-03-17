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    В мире

    Лавров назвал позором для ЕС и НАТО шествие легионеров СС в Риге

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    В Москве "глубоко озабочены попытками в ряде государств Европы закрывать глаза на усиливающиеся неонацистские тенденции", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
    Пресс-конференция министра иностранных дел РФ С. Лаврова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мар – РИА Новости Украине. Марши неонацистов в Латвии – позор для ЕС и НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителями российских некоммерческих организаций международной направленности.

    Задержания во время шествия легионеров СС в Риге
    BaltNews.lv
    В Риге прошло шествие бывших легионеров СС

    Каждый год 16 марта в Риге проходит шествие бывших участников латышского легиона "Ваффен СС" и их сторонников. В мероприятии, которое вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек.

    "Глубоко озабочены попытками в ряде государств Европы закрывать глаза на усиливающиеся неонацистские тенденции, систематические акты вандализма в отношении памятников и захоронений времен Второй мировой войны. На фоне известных причитаний об угрозах для либеральных европейских ценностей, мы наблюдаем так называемое "молчание ягнят" в связи с государственной поддержкой регулярных маршей неонацистов в Латвии. Это позор для Евросоюза и НАТО. Это действие, которое, по сути дела, попустительствует оскорблению памяти миллионов погибших, игнорирует решение Нюрнбергского трибунала, резолюций Генассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма", — сказал Лавров.

    Смотрите также: В Риге прошло шествие бывших легионеров СС

    В минувший четверг участники шествия в Риге проследовали от Домского собора до памятника Свободы. Среди них были участники латышского легиона "Ваффен СС", а также депутаты Сейма Латвии. Они держали флаги Латвии. Также среди участников были националисты из Литвы и Эстонии. По данным полиции, в мероприятии приняли участие несколько сотен человек.

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