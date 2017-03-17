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    В мире

    В Черное море зашел французский фрегат

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    На сайте посольства Франции в Румынии сообщается, что с 24 по 27 марта судно будет пришвартовано в порту Констанца. О том, что La Fayette движется в западную часть Черного моря, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.
    Французский фрегат La Fayette
    ambafrance-ro.org

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Французский фрегат La Fayette, накануне пересекший пролив Босфор, движется в западную часть Черного моря, Черноморский флот (ЧФ) России отслеживает его перемещение, сообщил РИА Новости в пятницу военно-дипломатический источник.

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    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс принял решение усилить присутствие военно-морских сил в Черном море. Постоянные военно-морские группы альянса будут чаще заходить в Черное море, интенсифицируют проведение учений в регионе, будут заниматься сбором информации о ситуации, а также возьмут на себя функции координатора при взаимодействии с ВМС союзников в регионе. 

    "Вошедший накануне в Черное море фрегат La Fayette французских ВМС в настоящее время движется в западном направлении. Силы и средства обнаружения Черноморского флота отслеживают перемещение корабля", — сказал собеседник агентства.

    На сайте посольства Франции в Румынии сообщается, что с 24 по 27 марта судно будет пришвартовано в порту Констанца. 

    В соцсетях также появляются фото.

    ​Ранее первый заместитель командующего Военно-морских сил Украины Андрей Тарасов заявлял, что в скором времени ВМС Украины могут значительно расширить свой военный потенциал за счет кораблей и судов из состава военно-морских сил стран НАТО.

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