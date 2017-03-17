Канада призывает международное сообщество усилить санкции против РФ

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Канада выразила обеспокоенность в связи с нарушения прав человека в Крыму и призвала международное сообщество оказывать давление на Москву, говорится в заявлении канадского правительства, опубликованном 16 марта.

"С момента оккупации Крыма там совершаются нарушения прав человека, включая свободу выражения и ассоциаций", — отмечается в заявлении, передает Радио Свобода.

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"Канада решительно поддерживает людей в Украине. Международное сообщество вместе должна оказывать давление, включая экономические санкции, пока Россия не начнет уважать международное право и суверенитет Украины", — подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что сенаторы США настаивают на усилении санкций против РФ из-за Украины.

Крым был присоединен к РФ в марте 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.