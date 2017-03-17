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    Сирия требует остановить удары коалиции по плотинам на Евфрате

    Тема:

    Освобождение Сирии (96)

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    Как заявил временно поверенный в делах миссии Сирии при ООН, "уничтожение этих плотин смоет и затопит города и деревни, поставив под угрозу жизни сотен тысяч человек".
    Российские самолеты уничтожили мост через Евфрат в Сирии. Архивное фото
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Правительство Сирии призывает генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша добиться прекращения авиаударов по плотинам на реке Евфрат со стороны антиигиловской коалиции во главе с США.

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    "Уничтожение этих плотин, которые стали объектами авиаударов, смоет и затопит города и деревни, поставив под угрозу жизни сотен тысяч человек, живущих в этих районах", — говорится в письме временного поверенного в делах миссии Сирии при ООН Мунзера Мунзера, которое направлено генсеку организации и в Совбез.

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    "Сирийская арабская республика призывает Совет Безопасности исполнить свои обязательства по сохранению международного мира и безопасности и предпринять срочные меры, избавив регион от надвигающейся катастрофы", — отмечается в послании.

    США с 2014 года наносят удары по ИГ (террористическая группировка "Исламское государство"). В настоящее время, по официальным данным, в стране находятся около 900 американских военных, которые оказывают помощь местным силам в борьбе с террористами.

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