Стрельба в школе на юге Франции: есть раненые

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Один подозреваемый задержан в связи со стрельбой в лицее во французском городе Грасс, передает телеканал BFMTV.

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На месте происшествия работает спецназ полиции. По данным телеканала, вооруженный мужчина стрелял в директора лицея.

Ранее сообщалось о стрельбе в одном из лицеев во французском городе Грасс на юго-востоке страны. Поступала информация о пострадавших.

Ранее в офисе МВФ в Париже взорвалась посылка. Пострадал один человек.