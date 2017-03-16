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    Стрельба в школе на юге Франции: есть раненые

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    На месте происшествия работает спецназ полиции. По данным СМИ, вооруженный мужчина стрелял в директора лицея. Подозреваемый задержан. Как отмечается, есть пострадавшие.
    Полиция Франции
    REUTERS Regis Duvignau

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Один подозреваемый задержан в связи со стрельбой в лицее во французском городе Грасс, передает телеканал BFMTV.

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    На месте происшествия работает спецназ полиции. По данным телеканала, вооруженный мужчина стрелял в директора лицея.

    Ранее сообщалось о стрельбе в одном из лицеев во французском городе Грасс на юго-востоке страны. Поступала информация о пострадавших.

    Ранее в офисе МВФ в Париже взорвалась посылка. Пострадал один человек.

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