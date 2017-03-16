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    Вооруженный мужчина захватил заложников в банке Германии

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    Известно, что заложниками оказались мужчина и женщина. Последнюю захватчик вскоре отпустил, но второй заложник остается в здании банка. Некоторые из очевидцев утверждают, что злоумышленник был не один.
    На месте ЧП в Германии, где мужчина взял заложников в банке
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 16 мар – РИА Новости Украина. Полиция немецких городов Дуйсбурга и Эссена мобилизована в результате нападения вооруженного человека, который взял в заложники двух сотрудников сберегательного банка, сообщает портал Welt.

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    Сигнал о случившемся правоохранители получили в 8:40 утра. Известно, что заложниками оказались мужчина и женщина. Последнюю захватчик вскоре отпустил, но второй заложник остается в здании банка.

    Вскоре полиция задержала поблизости от места происшествия двух мужчин, чья внешность соответствовала описанию зломышленника со слов освобожденной заложницы.

    Некоторые из очевидцев утверждают, что злоумышленник был не один. Полиция оцепила отделение банка и перекрыла большую территорию, привлекая подкрепления из соседних населенных пунктов.

    О дальнейшем ходе событий информация пока не поступала.

    Ранее в офисе МВФ в Париже взорвалась посылка. Пострадал один человек.

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