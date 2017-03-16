Европарламент призвал РФ освободить задержанных украинцев

КИЕВ, 16 мар – РИА Новости Украина. Европарламент призывал РФ освободить заключенных под стражу на территории РФ граждан Украины.

Об этом говорится в резолюции, одобренной в четверг на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге.

"(ЕП) решительно призывает, чтобы все граждане Украины, идентифицированные как незаконно задержанные, были незамедлительно и безоговорочно освобождены из российских тюрем и возвращены в Украину; продление их содержания под стражей и незаконное привлечение к уголовной ответственности является нарушением прав человека, а также международного права", — говорится в тексте резолюции по "украинским политическим заключенным в России и ситуации в Крыму".

За проголосовал 451 депутат, против – 73.

Европарламент утверждает, что по меньшей мере 30 граждан Украины были незаконно задержаны по политическим мотивам в России. При этом выражается обеспокоенность по поводу предоставления паспортов граждан России украинским заключенным против их воли.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская подготовила список из 400 заключенных-граждан РФ, находящихся на территории Украины.