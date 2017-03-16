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    Европарламент призвал РФ освободить задержанных украинцев

    (обновлено: )8202
    ЕП призвал, "чтобы все граждане Украины, идентифицированные как незаконно задержанные, были незамедлительно и безоговорочно освобождены из российских тюрем".
    Заседание Европарламента в Страсбурге
    REUTERS Vincent Kessler

    КИЕВ, 16 мар – РИА Новости Украина. Европарламент призывал РФ освободить заключенных под стражу на территории РФ граждан Украины.

    Об этом говорится в резолюции, одобренной в четверг на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге.

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    "(ЕП) решительно призывает, чтобы все граждане Украины, идентифицированные как незаконно задержанные, были незамедлительно и безоговорочно освобождены из российских тюрем и возвращены в Украину; продление их содержания под стражей и незаконное привлечение к уголовной ответственности является нарушением прав человека, а также международного права", — говорится в тексте резолюции по "украинским политическим заключенным в России и ситуации в Крыму".

    За проголосовал 451 депутат, против – 73.

    Европарламент утверждает, что по меньшей мере 30 граждан Украины были незаконно задержаны по политическим мотивам в России. При этом выражается обеспокоенность по поводу предоставления паспортов граждан России украинским заключенным против их воли.

    Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская подготовила список из 400 заключенных-граждан РФ, находящихся на территории Украины.

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