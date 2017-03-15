Партия Рютте победила на выборах в парламент Нидерландов - exit polls

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Праволиберальная "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) во главе с нынешним премьер-министром Марком Рютте получила 31 место из 150 в парламенте Нидерландов по итогам выборов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на exit polls.

Согласно данным exit polls, крайне правая "Партия свободы" (PVV), лидером которой является Герт Вилдерс, получила 19 мест. Столько же получила партия "Христианско-демократический призыв" и "Демократы-66".

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Нижняя палата парламента Нидерландов (Генеральные штаты), избираемая на четыре года, состоит из 150 мест. Именно нижней палате принадлежат права законодательной инициативы и внесения поправок. Правительство страны формируется на основе парламентского большинства.

Ранее сообщалось, что по данным экспресс-опроса агентства "Морис де Хонд", премьер-министр Нидерландов и его соперник, популярный политик Герт Вилдерс повысили шансы своих партий на успех в предстоящих парламентских выборах благодаря скандалу с Турцией. Дипломатический конфликт между двумя странами разгорелся, после того как власти Нидерландов не пустили в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал посетить митинг в Роттердаме, чтобы проинформировать граждан Турции в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.