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    Партия Рютте победила на выборах в парламент Нидерландов - exit polls

    Тема:

    Политический скандал между Нидерландами и Турцией (33)

    (обновлено: )10710
    По данным exit polls, крайне правая "Партия свободы" (PVV), лидером которой является Герт Вилдерс, получила 19 мест. Столько же получила партия "Христианско-демократический призыв" и "Демократы-66".
    Премьер-министров Нидерландов Марк Рютте
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Праволиберальная "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) во главе с нынешним премьер-министром Марком Рютте получила 31 место из 150 в парламенте Нидерландов по итогам выборов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на exit polls.

    Герт Вильдерс. Архивное фото
    Nieuwe Revu
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    Согласно данным exit polls, крайне правая "Партия свободы" (PVV), лидером которой является Герт Вилдерс, получила 19 мест. Столько же получила партия "Христианско-демократический призыв" и "Демократы-66".

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    Нижняя палата парламента Нидерландов (Генеральные штаты), избираемая на четыре года, состоит из 150 мест. Именно нижней палате принадлежат права законодательной инициативы и внесения поправок. Правительство страны формируется на основе парламентского большинства.

    Ранее сообщалось, что по данным экспресс-опроса агентства "Морис де Хонд", премьер-министр Нидерландов и его соперник, популярный политик Герт Вилдерс повысили шансы своих партий на успех в предстоящих парламентских выборах благодаря скандалу с Турцией. Дипломатический конфликт между двумя странами разгорелся, после того как власти Нидерландов не пустили в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал посетить митинг в Роттердаме, чтобы проинформировать граждан Турции в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

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