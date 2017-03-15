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    В мире

    Дуда заверил Климкина в поддержке территориальной целостности Украины

    (обновлено: )17
    Как сообщила пресс-служба украинского МИД, президент Польши подтвердил неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. С главой МИД Украины были обсуждены актуальные вопросы двухсторонних отношений.
    Анджей Дуда
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда выразил главе МИД Украины Павлу Климкину неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, сообщает пресс-служба украинского МИД.

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    УНИАН
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    Отмечается, что президент Польши подтвердил неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Были обсуждены актуальные вопросы двухсторонних отношений и международной повестки дня.

    Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский выступил за привлечение США к переговорам по Украине в "нормандском формате".

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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