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    Сенат утвердил Коутса директором Нацразведки США

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    Новый директор Нацразведки США 70-летний Дэн Коутс более десяти лет занимал кресло сенатора, до этого четыре срока проработал в палате представителей.
    Дэниел Коутс
    ru.wikipedia.org

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Сенат США утвердил в среду Дэниела Коутса директором национальной разведки США, свидетельствуют результаты голосования.

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    Семидесятитрехлетний Коутс более десяти лет занимал кресло сенатора, до этого четыре срока проработал в палате представителей. Он входил в спецкомитет сената по разведке. В правление Джорджа Буша-младшего Коутс был послом США в Германии.

    Директор национальной разведки США координирует деятельность 17 американских спецслужб, входящих в разведывательное сообщество. В их число входят ЦРУ, АНБ, ФБР (контрразведка), профильные подразделения госдепартамента, Пентагона, Минфина, Минэнерго, а также другие ведомства.

    Ранее сообщалось, что сенат США утвердил сенатора Джеффа Сешнса генеральным прокурором — главой министерства юстиции США. 

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