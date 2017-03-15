Сенат утвердил Коутса директором Нацразведки США

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Сенат США утвердил в среду Дэниела Коутса директором национальной разведки США, свидетельствуют результаты голосования.

Семидесятитрехлетний Коутс более десяти лет занимал кресло сенатора, до этого четыре срока проработал в палате представителей. Он входил в спецкомитет сената по разведке. В правление Джорджа Буша-младшего Коутс был послом США в Германии.

Директор национальной разведки США координирует деятельность 17 американских спецслужб, входящих в разведывательное сообщество. В их число входят ЦРУ, АНБ, ФБР (контрразведка), профильные подразделения госдепартамента, Пентагона, Минфина, Минэнерго, а также другие ведомства.

Ранее сообщалось, что сенат США утвердил сенатора Джеффа Сешнса генеральным прокурором — главой министерства юстиции США.