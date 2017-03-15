Генсек ООН: война в Сирии - "худший конфликт" нашего времени

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал конфликт в Сирии худшим в нашем времени.

"На протяжении последних шести лет народ Сирии был жертвой худшего конфликта нашего времени", — говорится в заявлении главы всемирной организации.

В момент, когда война в Сирии входит в седьмой год, генсек призвал противоборствующие стороны соблюдать установленный 30 декабря 2016 года режим прекращения огня, "расширять его и обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи ко всем нуждающимся".

Гутерреш также подчеркнул, что все, кто имеет влияние на стороны конфликта, "должны преодолеть разногласия и вместе работать над окончанием конфликта, в частности, способствовать успеху межсирийских переговоров в Женеве". "Мир в Сирии — это моральная и политическая необходимость как для сирийского народа, так и для всего мира", — говорится в распространенном заявлении.

Персонал штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в среду также призвал мировых лидеров остановить конфликт в Сирии. Сотрудники ООН собрались в среду у знаменитой скульптуры "Нет насилию" — пистолета с завязанным в узел дулом, держа в руках фотографии шестилетних сирийских детей — ровесников войны.

"Персонал ООН по всему миру минутой молчания почтит тех, кто страдает от конфликта и направит послание государствам и мировым лидерам о том, чтобы был положен конец кровопролитию в Сирии", — сказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

Как сообщалось ранее, президент Сирии Башар Асад надеется, что война на территории его страны может закончиться в 2017 году.