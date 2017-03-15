В Нидерландах стартовали парламентские выборы

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Избирательные участки в среду утром открылись в Нидерландах, гражданам предстоит избрать депутатов нижней палаты парламента страны, сообщает агентство Рейтер.

Нижняя палата парламента Нидерландов (Генеральные штаты), избираемая на четыре года, состоит из 150 мест. Именно нижней палате принадлежат права законодательной инициативы и внесения поправок. Правительство страны формируется на основе парламентского большинства.

Голосование в Нидерландах, в котором может принять участие порядка 12,7 миллиона зарегистрированных избирателей, начинается на фоне острого дипломатического конфликта с Анкарой. Повышенное международное внимание также вызывает перспектива победы на выборах националистических сил.

Согласно последнему опросу, проведенному агентством Рейтер, праволиберальная "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) во главе с действующим премьер-министром Марком Рютте пользуется поддержкой 16,2% избирателей. При этом крайне правая и выступающая за "деисламизацию" страны "Партия свободы" (PVV), возглавляемая Гертом Вилдерсом, уступает в рейтинге менее трех процентных пункта (13,4%), что примерно равно величине статистической погрешности.

На третьем месте в опросах Рейтер идет "Христанско-демократический призыв" (CDA), за который собираются голосовать 12,5% голландцев.

Другую картину рисуют данные опроса I&O Research, приведенные порталом DutchNews. Согласно этому исследованию VVD Рютте получит в парламенте 27 мест, "Зеленые левые" и леволиберальные "Демократы 66" (D66) по 20 мест, у CDA-19, у PVV Вилдерса пятое место и 16 мандатов.

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По мнению наблюдателей, дипломатическая ссора с Анкарой, вспыхнувшая после того как власти Нидерландов не пустили в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, внесет свои коррективы в предвыборный расклад.

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Профессор Лейденского университета Йоп ван Холстейн считает, что конфликт и его электоральная составляющая являются выгодными прежде всего для PVV. Он отмечает, что в условиях, когда другие политики начинают пользоваться патриотической риторикой, избиратели могут предпочесть копиям "оригинального" Вилдерса.

Первые официальные данные по итогам выборов могут появиться вскоре после закрытия избирательных участков в 21.00 (22.00 по киевскому времени).