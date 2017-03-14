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    В мире

    От Шидло требуют объяснений по удалению отчета о смоленской катастрофе

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    Из-за закрытия доступа к польскому отчету по катастрофе единственным доступным широкому общественному мнению документом является рапорт Международного авиационного комитета.
    Беата Шидло
    Facebook Beata Szydło

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Парламентская группа по делам изучения случаев манипулирования причинами катастрофы Ту-154, который разбился под Смоленском в 2010 году, требует от премьера Польши Беаты Шидло объяснить причины удаления из открытых источников отчета польской комиссии, которая изучала причины крушения.

    Глава парламентской группы, которую созвала крупнейшая в Польше оппозиционная партия "Гражданская платформа", Марчин Кервиньский сообщил, что письмо содержит ряд вопросов к премьеру, передает агентство PAP.

    В документе подчеркивается, что в 2015 году, когда к власти пришла партия "Право и справедливость", "одним из первых решений касательно процесса выяснения причин смоленской катастрофы стало закрытие официальных интернет-страниц, на которых был опубликован рапорт комиссии Ежи Миллера".

    По словам Кервиньского, из-за закрытия доступа к польскому отчету единственным доступным широкому общественному мнению документом является рапорт Международного авиационного комитета.

    Место падения польского самолета Ту-154 под Смоленском
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
    В Польше новый виток обсуждения катастрофы самолета под Смоленском

    "Подкомиссия, созванная (нынешним министром обороны) Антони Мачеревичем, не работает с польскими документами, поскольку эти документы "убраны". Разве шла речь о том, чтобы единственным официальным документом на национальном и международном уровне был документ российской стороны? В чьих интересах действует министр Мачеревич?" — заявил он.

    Представитель "Гражданской платформы" Иоанна Клузик-Ростковская в свою очередь сообщила, что группа по делам изучения случаев манипулирования причинами катастрофы Ту-154 в настоящее время занялась "матерью всех манипуляций, а именно утверждениями главы МО Антони Мачеревича о том, что Польша отдала следствие России". Подобные заявления на данную тему оппозиционный депутат назвала "ерундой".

    Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

    Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

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