От Шидло требуют объяснений по удалению отчета о смоленской катастрофе

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Парламентская группа по делам изучения случаев манипулирования причинами катастрофы Ту-154, который разбился под Смоленском в 2010 году, требует от премьера Польши Беаты Шидло объяснить причины удаления из открытых источников отчета польской комиссии, которая изучала причины крушения.

Глава парламентской группы, которую созвала крупнейшая в Польше оппозиционная партия "Гражданская платформа", Марчин Кервиньский сообщил, что письмо содержит ряд вопросов к премьеру, передает агентство PAP.

В документе подчеркивается, что в 2015 году, когда к власти пришла партия "Право и справедливость", "одним из первых решений касательно процесса выяснения причин смоленской катастрофы стало закрытие официальных интернет-страниц, на которых был опубликован рапорт комиссии Ежи Миллера".

По словам Кервиньского, из-за закрытия доступа к польскому отчету единственным доступным широкому общественному мнению документом является рапорт Международного авиационного комитета.

"Подкомиссия, созванная (нынешним министром обороны) Антони Мачеревичем, не работает с польскими документами, поскольку эти документы "убраны". Разве шла речь о том, чтобы единственным официальным документом на национальном и международном уровне был документ российской стороны? В чьих интересах действует министр Мачеревич?" — заявил он.

Представитель "Гражданской платформы" Иоанна Клузик-Ростковская в свою очередь сообщила, что группа по делам изучения случаев манипулирования причинами катастрофы Ту-154 в настоящее время занялась "матерью всех манипуляций, а именно утверждениями главы МО Антони Мачеревича о том, что Польша отдала следствие России". Подобные заявления на данную тему оппозиционный депутат назвала "ерундой".

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.