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    В мире

    ООН: в мире 27 млн человек имеют наркозависимость

    (обновлено: )16
    Особое беспокойство у экспертов вызывает наркомания среди детей и молодежи, в том числе пристрастие к синтетическим опиоидам, в частности к фентанилу, который быстро приводит к сильной психической и физической зависимости.
    Кокаин
    flickr.com/Gert Lavsen

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В мире более 27 млн человек имеют наркотическую зависимость, из них 12 млн — инъекционные наркоманы, сообщает Центр новостей ООН. Эту проблему обсуждают участники 60-й сессии Комиссии по наркотическим средствам, которая начала работу в Вене. 

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    Отмечается, что особое беспокойство вызывает наркомания среди детей и молодежи, в том числе пристрастие к синтетическим опиоидам, в частности к фентанилу, который быстро приводит к сильной психической и физической зависимости. 

    По словам экспертов, вероятность передозировки фентанилом вдвое выше, чем героином. Фентанил считается сильнейшим опиоидом, доступным для использования в медицине. Он примерно в 100 раз превосходит потенциал морфина. Этот препарат ценен тем, что он имеет мощные обезболивающее и седативное действие и широко используется для снятия сильной боли, а также для анестезии.

    В последние годы растет злоупотребление такими лекарственными средствами и наблюдается высокая зависимость от них. Впервые продукты, содержащие фентанил и его аналоги, появились на "черных рынках" наркотиков в 1970-80-х годах. 

    Сегодня незаконное изготовление фентанила достигает беспрецедентных масштабов. Необходимые материалы и оборудование для производства можно легко приобрести по низкой цене через Интернет. Ситуация усугубляется появлением новых фентаниловых аналогов, которые не были одобрены для медицинских целей. 

    По мнению экспертов, больше всего с проблемой передозировки опиоидами столкнулись страны Северной Америки. 

    Напомним, ранее в греческой Элевсине в окрестностях Афин была обнаружена подпольная лаборатория по производству таблеток каптагона — мощного амфетамина, который называют "наркотиком джихадистов".

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