ООН: в мире 27 млн человек имеют наркозависимость

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В мире более 27 млн человек имеют наркотическую зависимость, из них 12 млн — инъекционные наркоманы, сообщает Центр новостей ООН. Эту проблему обсуждают участники 60-й сессии Комиссии по наркотическим средствам, которая начала работу в Вене.

Отмечается, что особое беспокойство вызывает наркомания среди детей и молодежи, в том числе пристрастие к синтетическим опиоидам, в частности к фентанилу, который быстро приводит к сильной психической и физической зависимости.

По словам экспертов, вероятность передозировки фентанилом вдвое выше, чем героином. Фентанил считается сильнейшим опиоидом, доступным для использования в медицине. Он примерно в 100 раз превосходит потенциал морфина. Этот препарат ценен тем, что он имеет мощные обезболивающее и седативное действие и широко используется для снятия сильной боли, а также для анестезии.

В последние годы растет злоупотребление такими лекарственными средствами и наблюдается высокая зависимость от них. Впервые продукты, содержащие фентанил и его аналоги, появились на "черных рынках" наркотиков в 1970-80-х годах.

Сегодня незаконное изготовление фентанила достигает беспрецедентных масштабов. Необходимые материалы и оборудование для производства можно легко приобрести по низкой цене через Интернет. Ситуация усугубляется появлением новых фентаниловых аналогов, которые не были одобрены для медицинских целей.

По мнению экспертов, больше всего с проблемой передозировки опиоидами столкнулись страны Северной Америки.

Напомним, ранее в греческой Элевсине в окрестностях Афин была обнаружена подпольная лаборатория по производству таблеток каптагона — мощного амфетамина, который называют "наркотиком джихадистов".