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    ЕС грозит нечто более серьезное, чем выход Польши - пресс-секретарь Дуды

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    Директор пресс-службы президента Польши Марек Магеровский подчеркнул, что правящая партия "Право и справедливость" не планирует выход страны из Евросоюза.
    Флаг Польши. Архивное фото
    RIA News Владимир Песня

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Если Европейский союз не проведет необходимые реформы, то этому политическому блоку грозит распад, что гораздо серьезнее теоретического выхода Польши из его состава. Об этом заявил директор пресс-службы президента Польши Анджея Дуды Марек Магеровский, передает Радио Польша.

    Польский флаг
    East News Adam Wysocki
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    В понедельник глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что любые предположения о том, что власти Польши намерены вывести страну из ЕС, — ложь. Вопрос вероятного выхода Польши из ЕС вновь стал широко обсуждаться после публикации газетой Rzeczpospolita интервью с лидером партии "Национальный фронт", кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Она заявила, что в случае победы на выборах намерена сотрудничать с Польшей в демонтаже ЕС.

    "Евросоюзу грозит распад, если он не проведет необходимые реформы", — заявил в опубликованном 14 марта интервью директор пресс-службы президента Польши.

    Он подчеркнул, что партия "Право и справедливость" не планирует выход Польши из Евросоюза. Однако, по мнению Магеровского, если европейское сообщество не внесет изменения, в будущем политическому грозит распад.

    "Выход Польши из ЕС не обсуждается. Однако стоит обсудить возможный "евроэкзит", то есть распад Европейского союза. Если ЕС не исправит свою ситуацию, то нам придется считаться с гораздо более серьезными последствиями, чем выход Польши из его состава", — сказал он.

    Отметим, что 25 марта в Риме, в рамках 60 годовщины подписания Римских договоров, состоится саммит лидеров ЕС. На саммите будет принята декларация о будущем Евросоюза после выхода Великобритании из его состава.

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