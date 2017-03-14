наверх
14.03.201706:31
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.24
  • USD26.89+ 0.08
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп разрешил ЦРУ уничтожать террористов с помощью беспилотников

    (обновлено: )5
    Как отмечается, такая политика свидетельствует об изменении курса, выбранного экс-президентом США Бараком Обамой, при котором беспилотники использовались лишь для определения месторасположения террористов.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Shannon Stapleton

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп наделил ЦРУ новым полномочием наносить удары по позициям террористов при помощи беспилотников, сообщает агентство Market Watch со ссылкой на источник.

    Wikileaks
    @wikileaks
    ЦРУ и данные WikiLeaks: где правда, что – вымысел?

    По данным агентства, такая политика свидетельствует об изменении курса экс-президента США Барака Обамы, при котором беспилотники использовались лишь для определения месторасположения террористов.

    Смотрите также: Слово Трампа. Новые векторы внутренней и внешней политики США

    Отмечается, что примером этой практики можно назвать ликвидацию в Сирии заместителя главаря "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) Ахмеда Хасана Абу аль-Хайра аль-Масри.

    Ранее сообщалось, что СБУ запретила перемещение оружия в Донбассе и полеты беспилотников. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка. Архивное фото
    Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце и митинг в Киеве
    Антон Геращенко
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Национальный банк Украины
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Флаг Бельгии
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией