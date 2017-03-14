Трамп разрешил ЦРУ уничтожать террористов с помощью беспилотников

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп наделил ЦРУ новым полномочием наносить удары по позициям террористов при помощи беспилотников, сообщает агентство Market Watch со ссылкой на источник.

По данным агентства, такая политика свидетельствует об изменении курса экс-президента США Барака Обамы, при котором беспилотники использовались лишь для определения месторасположения террористов.

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Отмечается, что примером этой практики можно назвать ликвидацию в Сирии заместителя главаря "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) Ахмеда Хасана Абу аль-Хайра аль-Масри.

Ранее сообщалось, что СБУ запретила перемещение оружия в Донбассе и полеты беспилотников.