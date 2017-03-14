Бельгия может запретить визиты турецким политикам - СМИ

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Бельгия может потребовать отменить визиты в страну турецких политиков из-за ситуации, возникшей между Турцией и Нидерландами, пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на руководство бельгийской оппозиционной партии "Фламандский интерес", которая выступила с этой инициативой.

Как рассказали изданию в бельгийской партии, о своей позиции они намерены заявить в парламенте. Также не исключено, что примеру бельгийских политиков могут последовать и другие европейские страны. Отмечается, что многие европейские партии готовят обращения к правительствам своих стран с призывом усилить давление на Анкару.

"Мы полностью поддерживаем политику Нидерландов в отношении Турции. Другие государства не должны влиять на политическую ситуацию в Европе. Турецкие чиновники хотели провести митинг с участием граждан турецкого происхождения на территории Европы. Это прямое вмешательство во внутренние дела ЕС. Многие европейские партии солидарны с Нидерландами. И в скором времени они покажут эту солидарность", — сказал лидер партии "Фламандский интерес" Том Ван Грикен.

Ранее власти Нидерландов не пустили в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать граждан Турции в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась и министр по делам семьи Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны. Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска. Чавушоглу, находясь во французском городе Мец, назвал Нидерланды "столицей фашизма".

Читайте также — Оппозиция Германии: "Берлин – это не Багдад!"

Позже Турция в дипломатической ноте Нидерландам заявила о нарушении Венской конвенции о дипломатических и консульских отношениях. Министр Турции по делам ЕС Омер Челик заявил, что Анкара "несомненно" введет санкции в отношении Нидерландов на фоне разгорающегося дипломатического скандала.

Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш в понедельник вечером объявил о запрете на въезд в страну послу Нидерландов Корнелису ван Рижу. Кроме этого, Куртулмуш заявил об отмене всех дипломатических рейсов из Нидерландов в Турцию и всех государственных встреч на высоком уровне с представителями Нидерландов. Отмечается, что это касается мероприятий министерского уровня и выше. Также вице-премьер Турции рекомендовал парламенту страны отменить дружественные соглашения между Анкарой и Амстердамом.