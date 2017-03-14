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    В мире

    Австрия не пустила бы в страну турецких министров – канцлер

    Тема:

    Политический скандал между Нидерландами и Турцией (27)

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    Как отметил канцлер Австрии Кристиан Керн, комментируя возможность въезда турецких министров в страну для участия в митингах, "мы попытались бы запретить это по причинам общественной безопасности".
    Кристиан Керн
    wikipedia

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Канцлер Австрии Кристиан Керн заявил, что он попытался бы запретить турецким министрам въезд в страну для участия в митингах, посвященным референдуму в Турции.

    Как отмечает агентство Рейтер, Керн заявил, что "мы попытались бы запретить это по причинам общественной безопасности".

    Ранее власти Нидерландов не пустили в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать граждан Турции в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Эксперт об антитурецких митингах в Нидерландах

    Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась и министр по делам семьи Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны. Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска. Чавушоглу, находясь во французском городе Мец, назвал Нидерланды "столицей фашизма".

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    Позже Турция в дипломатической ноте Нидерландам заявила о нарушении Венской конвенции о дипломатических и консульских отношениях. Министр Турции по делам ЕС Омер Челик заявил, что Анкара "несомненно" введет санкции в отношении Нидерландов на фоне разгорающегося дипломатического скандала.

    Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш в понедельник вечером объявил о запрете на въезд в страну послу Нидерландов Корнелису ван Рижу. Кроме этого, Куртулмуш заявил об отмене всех дипломатических рейсов из Нидерландов в Турцию и всех государственных встреч на высоком уровне с представителями Нидерландов. Отмечается, что это касается мероприятий министерского уровня и выше. Также вице-премьер Турции рекомендовал парламенту страны отменить дружественные соглашения между Анкарой и Амстердамом.

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