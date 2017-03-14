Австрия не пустила бы в страну турецких министров – канцлер

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Канцлер Австрии Кристиан Керн заявил, что он попытался бы запретить турецким министрам въезд в страну для участия в митингах, посвященным референдуму в Турции.

Как отмечает агентство Рейтер, Керн заявил, что "мы попытались бы запретить это по причинам общественной безопасности".

Ранее власти Нидерландов не пустили в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать граждан Турции в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась и министр по делам семьи Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны. Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска. Чавушоглу, находясь во французском городе Мец, назвал Нидерланды "столицей фашизма".

Читайте также — Оппозиция Германии: "Берлин – это не Багдад!"

Позже Турция в дипломатической ноте Нидерландам заявила о нарушении Венской конвенции о дипломатических и консульских отношениях. Министр Турции по делам ЕС Омер Челик заявил, что Анкара "несомненно" введет санкции в отношении Нидерландов на фоне разгорающегося дипломатического скандала.

Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш в понедельник вечером объявил о запрете на въезд в страну послу Нидерландов Корнелису ван Рижу. Кроме этого, Куртулмуш заявил об отмене всех дипломатических рейсов из Нидерландов в Турцию и всех государственных встреч на высоком уровне с представителями Нидерландов. Отмечается, что это касается мероприятий министерского уровня и выше. Также вице-премьер Турции рекомендовал парламенту страны отменить дружественные соглашения между Анкарой и Амстердамом.