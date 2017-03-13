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    В Египте увеличат стоимость визы

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    Председатель управления по развитию туризма Египта Хишам Ельдемер отметил, что власти работают над повышением уровня безопасности аэропортов и курортов страны, и над увеличением привлекательности Египта как туристического направления.
    Табло с информацией о прилётах в аэропорту Шереметьево в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Египет может пересмотреть решение по увеличению стоимости визы в страну с 25 до 60 долларов, заявил журналистам председатель управления по развитию туризма Египта Хишам Ельдемери.

    Ситуация в Каире, Египет
    REUTERS Mohamed Abd El Ghany
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    Ранее в египетских СМИ появилась информация о повышении с 1 марта стоимости туристической визы в Египет с 25 до 60 долларов. Позднее власти Египта сообщили о переносе сроков повышения стоимости въездных виз на 1 июля этого года.

    "Это решение было принято несколько недель назад — повышение стоимости визы с 25 долларов до 60. Это значительный скачок, но обоснованный…. Однако премьер-министр сейчас пообещал в течение недели еще раз обдумать это решение, возможно, оно будет пересмотрено. Нужно подождать 7-10 дней…. Но каким бы ни было это решение, оно не скажется на турпотоке в Египет", — сказал он.

    Ельдемери отметил, что власти Египта работают не только над повышением уровня безопасности аэропортов и курортов страны, но и над увеличением привлекательности страны как туристического направления, и уже направили 5 миллиардов египетских фунтов на обновление гостиниц и отелей. Кроме того, власти республики работают над внедрением формата электронной визы.

    Он также отметил, что практически все страны уже восстановили авиасообщение с Египтом, исключение составили только Великобритания и Россия. "Российский рынок очень значим и важен для Египта… Надеемся, что авиасообщение с РФ будет возобновлено очень скоро…. Я бы хотел, чтобы восстановили уже сегодня или завтра", — добавил Ельдемери.

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