В Батуми подсчитали ущерб от беспорядков

Seyran BAROYAN / AFP

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина, Мэги Кикалейшвили. Ущерб, нанесенный грузинскому городу Батуми от действий протестующих, достиг около 60 тысяч долларов, сообщил в понедельник мэр города Георгий Ермаков.

"Самый крупный ущерб был нанесен в результате повреждения дорогостоящих светофоров — ущерб составил до 120 тысяч лари (около 48 тысяч долларов). Для приобретения новых светофоров мы просим у правительства выделить средства. Мэрия провела ряд восстановительных работ. Ущерб в целом достигает около 150 тысяч лари (около 60 тысяч долларов)", — заявил мэр журналистам.

В субботу в Батуми сотрудник патрульной полиции выписал водителю автомобиля штраф за нарушение правил дорожного движения. Некоторые очевидцы утверждают, что полицейский вдобавок и оскорбил его. Водителя поддержали находившиеся рядом местные жители, которые устроили потасовку с правоохранителями. За оказание сопротивления полиции были задержаны шесть человек.

Вскоре после инцидента у здания Главного управления внутренних дел Аджарии собрались около тысячи человек, они устроили акцию с требованием отставки нового начальника патрульной полиции Малхаза Батиашвили. Протестующие утверждали, что после назначения Батиашвили полиция стала необоснованно выписывать крупные штрафы. Глава МВД вскоре освободил задержанных шестерых лиц, однако акция не прекращалась.

В итоге акция протеста вылилась в беспорядки. Спокойствие в городе смогли восстановить только к утру. В городе прошла операция по задержанию участников беспорядков. По данным МВД, были задержаны 40 нарушителей, семеро из них арестованы. На данный момент ситуация в Батуми спокойная.