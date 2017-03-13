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    Предположения о намерении Польши покинуть ЕС являются ложью - Качиньский

    Тема:

    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (430)

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    Вопрос вероятного выхода Польши из ЕС вновь стал широко обсуждаться после публикации газетой Rzeczpospolita интервью с лидером партии "Национальный фронт", кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.
    Ярослав Качиньский. Архивное фото
    facebook.com/Jarosław-Kaczyński

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Любые предположения о том, что власти Польши намерены вывести страну из ЕС, — ложь, заявил глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    "Лісовий вісник"
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    Вопрос вероятного выхода Польши из ЕС вновь стал широко обсуждаться после публикации газетой Rzeczpospolita интервью с лидером партии "Национальный фронт", кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Она заявила, что в случае победы на выборах намерена сотрудничать с Польшей в демонтаже ЕС.

    Позже крупнейшая в стране оппозиционная партия "Гражданская платформа" вызвала главу МИД Витольда Ващиковского на заседание комиссии сейма по международным делам, потребовав отчета о том, существует ли план вывода Польши из ЕС. По мнению оппозиции, о таком плане свидетельствуют последние заявления министра.

    "Разного рода предположения о том, что мы хотим вывести Польшу из ЕС, являются обманом, манипуляцией и ничем больше. Все, кто так утверждает, просто лжет, манипулирует, вводит в заблуждение общественное мнение", — заявил Качиньский на брифинге в понедельник.

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    Он также отметил, что правящая партия Польши не имеет никаких контактов с "Национальным фронтом", а он лично никогда не видел Марин Ле Пен.

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