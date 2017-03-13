Визит короля Саудовской Аравии в Японию: в сети шокированы шиком поездки

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Король Саудовской Аравии Салман бин-Абдулазиз прибыл с официальным визитом в Токио на 10 самолетах. Это первый визит короля в Японию за 46 лет. Его сопровождают около 1500 человек, включая 25 принцев, министров и бизнесменов. Вес багажа составляет примерно 459 тонн.

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Как сообщает японская газета Arabnews, в Токио для перемещения делегации задействовали более 500 лимузинов, в лучших гостиницах японской столицы забронированы свыше тысячи номеров.

Associated Press Shizuo Kambayashi Король Салман прибыл в Японию

В аэропорту Ханеда 81-летнего короля встречал крон-принц Нарухито. В планах короля встреча с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с императором Японии Акихито.

В ходе переговоров с премьером японская и саудовская стороны объявят о создании совместной особой экономической зоны, а также представят программу экономического сотрудничества "Япония и Саудовская Аравия. Перспектива 2030 года".