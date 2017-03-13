наверх
13.03.201712:20
Курсы валют НБУ
  • EUR28.43+ 0.04
  • USD26.81- 0.10
Рубрики
Ещё
    В мире

    Визит короля Саудовской Аравии в Японию: в сети шокированы шиком поездки

    (обновлено: )253
    Согласно данным, в Токио для перемещения делегации задействовали более 500 лимузинов, в лучших гостиницах японской столицы забронированы свыше тысячи номеров. Короля сопровождают около 1500 человек, включая 25 принцев, министров и бизнесменов.
    Король Салман прибыл в Японию
    Associated Press Shizuo Kambayashi

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Король Саудовской Аравии Салман бин-Абдулазиз прибыл с официальным визитом в Токио на 10 самолетах. Это первый визит короля в Японию за 46 лет. Его сопровождают около 1500 человек, включая 25 принцев, министров и бизнесменов. Вес багажа составляет примерно 459 тонн.

    Читайте также: Хватит! Саудовские женщины требуют отмены закона власти мужчины над женщиной

    Как сообщает японская газета Arabnews, в Токио для перемещения делегации задействовали более 500 лимузинов, в лучших гостиницах японской столицы забронированы свыше тысячи номеров.

    Associated Press Shizuo Kambayashi
    Король Салман прибыл в Японию

    В аэропорту Ханеда 81-летнего короля встречал крон-принц Нарухито. В планах короля встреча с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с императором Японии Акихито.

    В ходе переговоров с премьером японская и саудовская стороны объявят о создании совместной особой экономической зоны, а также представят программу экономического сотрудничества "Япония и Саудовская Аравия. Перспектива 2030 года".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы
    Сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией
    Столкновения с полицией в Батуми
    Батуми в огне. Массовые беспорядки в Грузии
    В Харьковской области местные жители разогнали участников угольной блокады. Видео
    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти