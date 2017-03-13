Беспорядки в Батуми: власти начали восстанавливать инфраструктуру

Seyran BAROYAN / AFP

КИЕВ, 13 мар – РИА Новости Украина, Мэги Кикалейшвили. Сотрудники мэрии черноморского Батуми в Грузии ведут очистительные и восстановительные работы в центре города, где была повреждена инфраструктура после прошедших беспорядков, сообщили в понедельник в мэрии Батуми.

По данным грузинских телекомпаний, в результате действий митингующих в ночь на воскресенье были разбиты витрины магазинов и окна жилых домов, повреждены системы уличного освещения, бордюры, инфраструктура в скверах и сожжены десять автомобилей, среди которых часть принадлежала полиции. Кто будет компенсировать ущерб от поврежденных машин, станет известно в ходе расследования.

"Были значительные повреждения инфраструктуры, повреждены дорожные плитки, декоративные заборы, 25 заборов вовсе были потеряны. С 05.00 все службы мэрии мобилизованы и ведут активную очистительную и восстановительную работу. Большая часть работы уже завершена", — заявил журналистам представитель мэрии Кахабер Чеишвили.

По его словам, "мэрия все еще продолжает подсчитывать нанесенный городу беспорядками ущерб".

В субботу в Батуми сотрудник патрульной полиции выписал водителю автомобиля штраф за нарушение правил дорожного движения. Некоторые очевидцы утверждают, что полицейский вдобавок и оскорбил его. Водителя поддержали находившиеся рядом местные жители, которые устроили потасовку с правоохранителями. За оказание сопротивления полиции были задержаны шесть человек. Вскоре после инцидента у здания Главного управления внутренних дел Аджарии собрались около тысячи человек, они устроили акцию с требованием отставки нового начальника патрульной полиции Малхаза Батиашвили. Протестующие утверждали, что после назначения Батиашвили полиция стала необоснованно выписывать крупные штрафы. Глава МВД вскоре освободил задержанных шестерых лиц, однако акция не прекращалась.

В итоге акция протеста вылилась в беспорядки. Спокойствие в городе смогли восстановить только к утру. В городе прошла операция по задержанию участников беспорядков. По данным МВД, были задержаны 40 нарушителей, семеро из них арестованы.

На данный момент ситуация в Батуми спокойная.