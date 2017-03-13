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    Украина потеряет важнейшего партнера в случае выхода Британии из ЕС - эксперт

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    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (429)

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    Вопрос Brexit пока остается в Соединенном Королевстве на уровне внутриполитической дискуссии. Об этом в эфире ГС заявил политолог-международник Антон Кучухидзе.
    Флаг Великобритании на фоне слова Европа. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. 15 марта истекает срок действия европейских санкций против 149 физических и 37 юридических лиц России. Их должны будут продолжить 16 марта. Именно в этот день Европарламент обсудит ситуацию в Крыму и в отношении украинских политзаключенных в России, после чего и будет принято решение об антироссийских санкциях. Об этом ранее сообщал пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко. Тем временем, в Европе все заняты своими проблемами: во Франции готовятся к выборам, а в Великобритании тянется процесс Brexit.

    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
    REUTERS Vincent Kessler
    Юнкер представил план о будущем ЕС после Brexit: есть пять сценариев

    Повлияет ли выход британцев из ЕС на Украину, в эфире радиостанции "Голос Столицы" спрогнозировал политолог-международник Антон Кучухидзе.

    "На сегодняшний день понятно, что если случится так, что Британия выйдет из Евросоюза, то учитывая то, что на уровне совета ЕС решения принимаются единогласно, и санкции, которые были введены, например, против Российской Федерации, принимались единогласно, то Украина потеряет чрезвычайно важного партнера в продвижении таких интересов на уровне ЕС. Но не смотря на статью 50 Лиссабонского Договора, Британия пока еще официально не отправила письмо в Европейский Совет о начале переговоров про выход. Этот вопрос остается на уровне внутриполитической дискуссии", — отметил эксперт.

    Во вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна выступить в палате общин парламента с отчетом о прошедшем на этой неделе саммите лидеров ЕС в Брюсселе. Премьер может воспользоваться этим выступлением как возможностью объявить о запуске Brexit. 

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