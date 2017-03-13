Украина потеряет важнейшего партнера в случае выхода Британии из ЕС - эксперт

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. 15 марта истекает срок действия европейских санкций против 149 физических и 37 юридических лиц России. Их должны будут продолжить 16 марта. Именно в этот день Европарламент обсудит ситуацию в Крыму и в отношении украинских политзаключенных в России, после чего и будет принято решение об антироссийских санкциях. Об этом ранее сообщал пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко. Тем временем, в Европе все заняты своими проблемами: во Франции готовятся к выборам, а в Великобритании тянется процесс Brexit.

Повлияет ли выход британцев из ЕС на Украину, в эфире радиостанции "Голос Столицы" спрогнозировал политолог-международник Антон Кучухидзе.

"На сегодняшний день понятно, что если случится так, что Британия выйдет из Евросоюза, то учитывая то, что на уровне совета ЕС решения принимаются единогласно, и санкции, которые были введены, например, против Российской Федерации, принимались единогласно, то Украина потеряет чрезвычайно важного партнера в продвижении таких интересов на уровне ЕС. Но не смотря на статью 50 Лиссабонского Договора, Британия пока еще официально не отправила письмо в Европейский Совет о начале переговоров про выход. Этот вопрос остается на уровне внутриполитической дискуссии", — отметил эксперт.

Во вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна выступить в палате общин парламента с отчетом о прошедшем на этой неделе саммите лидеров ЕС в Брюсселе. Премьер может воспользоваться этим выступлением как возможностью объявить о запуске Brexit.