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    Великобритания покинет ЕС в марте 2019 года - министр

    Тема:

    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (427)

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    Министр правительства Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис призвал депутатов британского парламента поддержать правительственный законопроект о выходе страны из состава ЕС и оставить его без изменений.
    Флаги Великобритании и ЕС
    REUTERS Neil Hall

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Министр правительства Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что его страна покинет ЕС в марте 2019 года. Об этом сообщает ВВC.

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    Также он призвал депутатов британского парламента поддержать правительственный законопроект о выходе страны из состава ЕС и оставить его без изменений, когда он снова будет обсуждаться в палате общин 14 марта.

    Дэвид Дэвис хочет, чтобы депутаты отклонили аргументы коллег, которые являются противниками законопроекта. 

    Если депутаты поддержат законопроект, Тереза Мэй может запустить статью 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза уже 14 марта.

    А накануне, 13 марта, состоится второй раунд дебатов британских законодателей, обсуждающих вопрос выхода Лондона из состава ЕС. По оценке аналитиков, это самые серьезные дебаты, которые проводятся в стенах парламента Великобритании в ее послевоенной истории.

    Ранее сообщалось, что премьер Великобритании Тереза Мэй после запуска процедуры Brexit собирается требовать от Брюсселя 9 миллиардов фунтов (почти 11 миллиардов долларов) британских активов, которые хранятся в Европейском инвестиционном банке (ЕИБ).

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