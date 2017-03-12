Великобритания покинет ЕС в марте 2019 года - министр

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Министр правительства Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что его страна покинет ЕС в марте 2019 года. Об этом сообщает ВВC.

Также он призвал депутатов британского парламента поддержать правительственный законопроект о выходе страны из состава ЕС и оставить его без изменений, когда он снова будет обсуждаться в палате общин 14 марта.

Дэвид Дэвис хочет, чтобы депутаты отклонили аргументы коллег, которые являются противниками законопроекта.

Если депутаты поддержат законопроект, Тереза Мэй может запустить статью 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза уже 14 марта.

А накануне, 13 марта, состоится второй раунд дебатов британских законодателей, обсуждающих вопрос выхода Лондона из состава ЕС. По оценке аналитиков, это самые серьезные дебаты, которые проводятся в стенах парламента Великобритании в ее послевоенной истории.

Ранее сообщалось, что премьер Великобритании Тереза Мэй после запуска процедуры Brexit собирается требовать от Брюсселя 9 миллиардов фунтов (почти 11 миллиардов долларов) британских активов, которые хранятся в Европейском инвестиционном банке (ЕИБ).