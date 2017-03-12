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    Протесты в Стамбуле: активисты сорвали флаг Нидерландов с консульства

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    Политический скандал между Нидерландами и Турцией (11)

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    Инцидент произошел в воскресенье. Демонстранты собрались вокруг консульства Нидерландов в рамках протеста против отказа властей этой страны разрешить въезд Чавушоглу.
    Протестующие в Стамбуле
    aa.com.tr

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Во время акции протеста активисты сорвали флаг Нидерландов на здании консульства страны в Стамбуле и заменили его на турецкий, сообщает Франс Пресс.

    Дубинки и водометы. Разгон демонстрации турков в Роттердаме. Видео
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    Дубинки и водометы. Разгон демонстрации турков в Роттердаме

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    Инцидент произошел в воскресенье. Демонстранты собрались вокруг консульства Нидерландов в рамках протеста против отказа властей этой страны разрешить въезд Чавушоглу.

    Ранее власти Нидерландов не пустили в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать граждан Турции в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции. Тогда приехать в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась министр по делам семьи Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны.

    По данным агентства, министр по делам семьи Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя заявила о крайне грубом обращении в Нидерландах. "Мы столкнулись с грубым и неприятным обращением… Обходиться таким образом с женщиной-министром — это прискорбно", — приводит агентство заявление, которое она сделала перед журналистами в аэропорту Стамбула имени Ататюрка.

    Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. МИД Турции объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.

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