Протесты в Стамбуле: активисты сорвали флаг Нидерландов с консульства

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Во время акции протеста активисты сорвали флаг Нидерландов на здании консульства страны в Стамбуле и заменили его на турецкий, сообщает Франс Пресс.

Читайте также: Ждут спокойствия и конкуренции: в Абхазии выбирают парламент

Инцидент произошел в воскресенье. Демонстранты собрались вокруг консульства Нидерландов в рамках протеста против отказа властей этой страны разрешить въезд Чавушоглу.

Ранее власти Нидерландов не пустили в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать граждан Турции в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции. Тогда приехать в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась министр по делам семьи Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны.

По данным агентства, министр по делам семьи Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя заявила о крайне грубом обращении в Нидерландах. "Мы столкнулись с грубым и неприятным обращением… Обходиться таким образом с женщиной-министром — это прискорбно", — приводит агентство заявление, которое она сделала перед журналистами в аэропорту Стамбула имени Ататюрка.

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. МИД Турции объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.