Премьер Нидерландов назвал замечания Эрдогана "сумасшедшими"

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте возмущен высказыванием президента Турции Тайипа Эрдогана, который назвал нидерландцев "фашистами" после отказа властей разрешить посадку самолета главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее Эрдоган пригрозил принять ответные меры в связи с решением Нидерландов отозвать разрешение на посадку самолета Чавушоглу, назвав нидерландцев и "фашистами".

"Я понимаю, они разозлились, но это, безусловно, выходит за рамки", — заявил Рютте, назвав замечание Эрдогана "сумасшедшим".

Чавушоглу намеревался посетить 11 марта митинг в Роттердаме, чтобы убедить нидерландцев с двойным гражданством поддержать изменения в конституции Турции на референдуме. Как заявил позже мэр голландского города Ахмед Абуталеб, запланированный в Роттердаме агитационный митинг с участием министра иностранных дел Турции не состоится в связи с тем, что владелец участка, где планировалось проведение мероприятия, отозвал разрешение на проведение акции. В пятницу мэр подчеркнул, что власти страны не разрешат главе МИД участвовать в митинге во время визита в страну.

В субботу глава МИД Турции заявил, что намерен поехать в Роттердам, несмотря на запрет, и пригрозил введением санкций против страны в случае отказа на полет в Нидерланды. После этого правительство страны отозвало разрешение на посадку самолета Чавушоглу в связи с "угрозой общественному порядку и безопасности" из-за возможного визита турецкого министра. Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры.