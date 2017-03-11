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    При двух взрывах в Дамаске погибли 33 человека

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    Вскоре после случившегося к месту ЧП прибыли машины скорой помощи. По данным главного управления полиции Дамаска, к настоящему времени большинство пострадавших доставлены в больницы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
    Теракт в Дамаске
    @THE_47th

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В результате двух взрывов, прогремевших в субботу утром в районе Баб Мусалла Дамаска, погибли 33 человека, более 100 получили ранения различной степени тяжести, сообщил РИА Новости осведомленный источник в службах безопасности страны.

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    Ранее газета "Аль-Ватан" со ссылкой на представителя одного из столичных медучреждений сообщила о 28 погибших и десятках пострадавших при взрыве двух самодельных взрывных устройств вблизи кладбища Баб ас-Сагир. Официального комментария властей пока не поступало.

    Вскоре после случившегося к месту ЧП прибыли машины скорой помощи. Как информировали РИА Новости в главном управлении полиции Дамаска, к настоящему времени большинство пострадавших доставлены в больницы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

    Кладбище Баб ас-Сагир имеет большое значение для мусульман-шиитов, так как на нем захоронены останки участников исторической битвы при Кербеле.

    @Nour_Samaha
    Теракт в Дамаске

    Напомним, в конце января взрыв прогремел в многотысячном лагере для сирийских беженцев Эр-Ракбан на границе с Иорданией. На воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль, который въехал на рынок, расположенный на территории лагеря.

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