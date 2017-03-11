Асад ожидает, что война в Сирии закончится в 2017 г

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Президент Сирии Башар Асад надеется, что война на территории его страны может закончиться в 2017 году.

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Он подчеркнул, что в начале войны многие сирийцы не понимали четкую картину того, что происходит в стране, веря "в пропаганду Запада".

"У нас всегда есть надежда, что этот год будет последним. Однако, это война, поэтому нельзя точно знать, что может случиться", — сказал Асад.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.

Как сообщалось ранее, США намерены проводить операцию по освобождению сирийской Ракки от боевиков террористической группировки "Исламское государство" вместе с Турцией и партнерами по коалиции.