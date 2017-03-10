В ОАЭ сняли обвинения с украинки за внебрачный секс

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Власти Объединенных Арабских Эмиратов сняли обвинения во внебрачном сексе с украинки Ирины Ногай и ее молодого человека из ЮАР Эмлина Калвервела, сообщают СМИ.

Напомним, в ОАЭ запрещены внебрачный секс, проституция и гомосексуализм.

Двадцатидевятилетний Калвервел работал в Эмиратах с 2012 года, а с гражданкой Украины начал встречаться еще в 2014.

По предварительной информации, пара была задержана 8 марта. Так, 27-летняя девушка обратилась к медикам с жалобами на боли в животе. Врачи определили, что девушка беременна, передает ВВС.

Молодые люди не смогли предоставить свидетельство о браке, поэтому были арестованы за внебрачный секс. Родители пары обратились к властям с просьбой освобождения Калвервела и Ногай. Обращение было удовлетворено.

Ранее сообщалось, что сексуальное насилие используется в качестве пыток в Донбассе.