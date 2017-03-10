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    Турецкие порты не принимают корабли из Крыма

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    Накануне турецкое издание Hurriyet распространило информацию о том, что порты страны не принимают суда, которые пришли из Крыма. В пятницу данные подтвердили в Крыму.
    Флаг Турецкой Республики
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Порты Турции не принимают корабли, которые приходят из Крыма, сообщил директор компании-оператора паромного сообщения "Крымского морского агентства" Станислав Гвоздилов.

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    Ранее такие данные сообщило турецкое издание Hurriyet, уточнив, что таможня Турции не принимает вернувшиеся из Севастополя паромы.

    "Не принимаются все корабли из Крыма. По логике выходит, что Турция не признает российский Крым, в этом и причина. Российские корабли из других регионов принимаются, из Новороссийска, например, а из Крыма — нет", — цитируют Гвоздилова "Примечания".

    Он сообщил, что кораблям следует возвращаться в российские порты, а оттуда снова следовать на Турцию. По его словам, на данный момент идут переговоры для решения данного вопроса.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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