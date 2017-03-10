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    Россия и США не ведут скрытых переговоров - МИД РФ

    (обновлено: )55
    Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Российская Федерация и США ведут нормальную дипломатическую роботу без скрытых переговоров.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Россия и США не ведут никаких скрытых переговоров, на американском направлении проводится такая же дипломатическая работа, как и с другими странами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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    "Нет, у нас ведется нормальная дипломатическая работа с США, точно также, как и… с другими столицами и странами", — сказала она на брифинге в Москве.

    "Мы исходим из концепции внешней политики, которая была утверждена, мы используем в нашей работе методы и традиции, которые были заложены и историей российской внешней политики, которая основывается на международном праве, на базовых принципах международных отношений. И ведем нормальную конструктивную, стараемся вести, выстраивать эту нормальную, конструктивную работу", — добавила дипломат.

    Ранее Захарова заявила, что Москва обеспокоена решением Оттавы продлить пребывание военной миссии в Украине. По ее словам, у российской стороны есть сведения о поставках Канадой для ВС Украины боеприпасов, которые могут попасть затем в зону конфликта в Донбассе.

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