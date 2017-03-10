Россия и США не ведут скрытых переговоров - МИД РФ

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Россия и США не ведут никаких скрытых переговоров, на американском направлении проводится такая же дипломатическая работа, как и с другими странами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нет, у нас ведется нормальная дипломатическая работа с США, точно также, как и… с другими столицами и странами", — сказала она на брифинге в Москве.

"Мы исходим из концепции внешней политики, которая была утверждена, мы используем в нашей работе методы и традиции, которые были заложены и историей российской внешней политики, которая основывается на международном праве, на базовых принципах международных отношений. И ведем нормальную конструктивную, стараемся вести, выстраивать эту нормальную, конструктивную работу", — добавила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Москва обеспокоена решением Оттавы продлить пребывание военной миссии в Украине. По ее словам, у российской стороны есть сведения о поставках Канадой для ВС Украины боеприпасов, которые могут попасть затем в зону конфликта в Донбассе.