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    Назарбаев перераспределил полномочия между ветвями власти

    (обновлено: )10310
    Сообщается, что поправки, внесенные в конституцию Казахстана, направлены на повышение роли парламента: будет расширена его роль при формировании правительства.
    Нурсултан Назарбаев
    Администрация президента Украины

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина, Михаил Егорин. Закон "О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Казахстан", который предусматривает перераспределение полномочий между ветвями власти, подписан в пятницу президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, сообщает пресс-служба главы государства.

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    Проект закона о внесении изменений и дополнений в конституцию депутаты мажилиса и сената (нижней и верхней палат) парламента Казахстана приняли во втором и окончательном чтении на совместном заседании 6 марта. После этого закон был передан на подпись Назарбаеву, который направил документ в Конституционный совет для рассмотрения его на предмет соответствия установленным конституцией ценностям, основополагающим принципам деятельности и форме правления государства. В четверг совет признал поправки в конституцию соответствующими Основному закону.

    "Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Казахстан", — говорится в сообщении пресс-службы.

    В середине декабря 2016 года Назарбаев заявил, что специальная комиссия должна рассмотреть возможность перераспределения полномочий между президентом, парламентом и правительством, но отметил, что "Казахстан есть и будет государством с президентской формой правления". Позже Назарбаев заявлял, что по итогам реформы роль правительства и парламента в республике значительно усилится, а президент будет играть роль верховного арбитра.

    Поправки, вошедшие в закон, направлены на повышение роли парламента. Документ расширяет роль мажилиса при формировании правительства, а также усиливает контрольные полномочия парламента за деятельностью кабинета министров.

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