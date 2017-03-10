Назарбаев перераспределил полномочия между ветвями власти

Администрация президента Украины

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина, Михаил Егорин. Закон "О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Казахстан", который предусматривает перераспределение полномочий между ветвями власти, подписан в пятницу президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, сообщает пресс-служба главы государства.

Проект закона о внесении изменений и дополнений в конституцию депутаты мажилиса и сената (нижней и верхней палат) парламента Казахстана приняли во втором и окончательном чтении на совместном заседании 6 марта. После этого закон был передан на подпись Назарбаеву, который направил документ в Конституционный совет для рассмотрения его на предмет соответствия установленным конституцией ценностям, основополагающим принципам деятельности и форме правления государства. В четверг совет признал поправки в конституцию соответствующими Основному закону.

"Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Казахстан", — говорится в сообщении пресс-службы.

В середине декабря 2016 года Назарбаев заявил, что специальная комиссия должна рассмотреть возможность перераспределения полномочий между президентом, парламентом и правительством, но отметил, что "Казахстан есть и будет государством с президентской формой правления". Позже Назарбаев заявлял, что по итогам реформы роль правительства и парламента в республике значительно усилится, а президент будет играть роль верховного арбитра.

Поправки, вошедшие в закон, направлены на повышение роли парламента. Документ расширяет роль мажилиса при формировании правительства, а также усиливает контрольные полномочия парламента за деятельностью кабинета министров.